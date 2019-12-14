Davutoğlu ve Babacan'a 'vekil veririm' diyen Akşener'e AK Partili Mahir Ünal'dan sert yanıt

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ahmet Davutoğlu'nun veya Ali Babacan'ın partileri için "isterlerse vekil veririm" sözlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "kiralık vekil" yakıştırması yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında "Yeni partilerden birinin genel başkanı sizden 20 milletvekili isterse, verir misiniz?" sorusuna, "Biz böyle bir yoldan geçtiğimiz için elbette evet derim" diyerek yanıt verdi.

Siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Akşener'in sözleriyle ilgili ilk değerlendirme AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan geldi.

"Milletin iradesi ile seçilmiş milletvekilleri bir genel başkanın iradesiyle bir yerlere kiralık olarak gönderilmez"

Ünal katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "isterlerse vekil veririm" sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Türk siyasetinde bir bidat adeta oluşturdular. Bu, 'kiralık vekil' çok çirkin bir ifade farkındayım. Milletin iradesi kimsenin tekelinde değildir. Siz parti içi demokrasiden bahsedeceksiniz, millet iradesinden bahsedeceksiniz. Sonra milletin iradesiyle CHP'den ya da İYİ Parti'den seçilmiş vekilleri kiralayacaksınız. Sonra da diyeceksiniz ki demokrasiyi güçlendirmek için bunu yapıyoruz. Kusura bakmayın, buna kimse inanmaz. Milletin iradesi ile seçilmiş milletvekilleri bir genel başkanın iradesiyle bir yerlere kiralık olarak gönderilmez. Gönderiyorlarmış, hayrını görsünler. İşin siyasal ahlakı, siyasi etiği budur. Milletin sandıkta tecelli etmiş iradesi kutsaldır. O milletin sandıkta tecelli etmiş iradesi, bir genel başkanın talimatı ile bir başka siyasi partiye gönderilmez. Seçmen seçseydi onları seçerdi."