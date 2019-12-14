Juventus Merih Demiral için kararını verdi

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, gelen tüm tekliflere rağmen Merih Demiral'ı takımda tutmaya karar verdi. İtalyan ekibi, Ocak ayında Merih yerine Rugani ile yollarını ayıracak.

Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına Juventus formasıyla çıkan Merih Demiral, Leverkusen karşısındaki performansıyla dikkat çekerken Milan, milli futbolcuyu yakın takibe almıştı.

Merih Demiral takımda kalacak

Milanın yanı sıra Tottenham ve Arsenal'in de yakından ilgilendiği Merih Demiral için Juventus kararını verdi. Juventus, gelen tüm tekliflere rağmen Merih Demiral'ı takımda tutmaya karar verdi. İtalyan ekibi, Ocak ayında Merih yerine Rugani ile yollarını ayıracak.

Şu ana kadar iki maça çıktı

Sezon başında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan Merih Demiral siyah-beyazlı formayla şu ana kadar iki maça çıktı.





"Çok iyiydin Merih''

Leverkusen maçından sonra İtalyan kulübü Merih'e jest yaparak Türkçe bir paylaşımda bulunmuştu. Juventus paylaşımına "Çok iyiydin Merih'' notunu yazmıştı.





"Merih diğerlerinden daha iyi göründü"

Teknik direktör Maurizio Sarri maç sonunda "Dörtlü savunma oyununu iyi oynadık. Bugün Merih en agresif oynayan oyuncumuzdu ve bu yüzden diğerlerinden daha iyi göründü." açıklamasında bulunmuştu.