Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TBMM kürsüsünde 'tek adamı' açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "Girdiği 9 seçimin 9'unu da kaybedip, hala koltuğunda ısrarla oturan adama, 'tek adam' denir." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığın 2020 yılı bütçe konuşmasında Kılıçdaroğlu'nu CHP'de tek adam olduğunu söyleyince, genel kurulda tansiyon yükseldi.

Varank ile Altay arasında tartışma

Mustafa Varank, muhalefet milletvekillerinin "tek adam" rejiminden bahsettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin sözüm ona anti-demokratikleşmesinden dem vurdular. Türkiye'deki seçimlerin büyük çoğunluğu, örnek gösterdiğiniz Batı'daki gibi yüzde 50 katılımla değil, yüzde 85, yüzde 90 katılım oranlarıyla gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, girdiği 14 seçimin 14'ünü de milletimizin büyük teveccühüyle, ezici bir üstünlükle kazanmıştır.

"İşte Jeremy Corbyn, seçimi kaybetti, hemen istifasını verdi"

Sizin üzerinizden bir türlü atamadığınız kompleksin asıl sebebi de budur. Eğer Türkiye’yi Batı ile kıyaslayacaksanız, kendinize bakın. Göreve geldiği günden bu yana girdiği 9 seçimin 9'unu da kaybeden genel başkanlara bakın. O hayran olduğunuz Batı'da bir tane böyle örnek gösterebilir misiniz? İşte Jeremy Corbyn, seçimi kaybetti, hemen istifasını verdi. Şimdi siz gelip bu demokrasi zaferlerini görmezden geleceksiniz, 'tek adam rejimi' diye ithamlarda bulunacaksınız. Tek adam kimdir biliyor musunuz? Girdiği 9 seçimin 9'unu da kaybedip, hala koltuğunda ısrarla oturan adama, 'tek adam' denir. Koltuğunu korumak adına parti içi demokrasiyi hiçe sayıp 'Şu külliyeye gitti, bu Erdoğan’la görüştü' dedikoduları yayan adama, tek adam denir. Bu ülkede tek adam rejimi yoktur. Ama bu Mecliste tek adam muhalefeti vardır. Ben yüzde 52 oy almış Sayın Cumhurbaşkanımızın kabinesinin bir üyesiyim, ona tek adam derseniz, cevabını burada alırsınız."

Tansiyon yükseldi

Varank'ın sözleri üzerine TBMM Genel Kurulunda tansiyon yükseldi. CHP milletvekillerinin sıralara vurarak Varank'a tepki göstermesi üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a söz verdi.

Altay, parlamentoda bir ilke tanık olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanlığı hükümet kabinesinin sayın üyelerinin görevi, Meclis'e gelip hesap vermektir, hesap sormak haddi değildir, polemik yapmak hiç haddi değildir." ifadelerini kullandı.

Altay'ın bu sözleri üzerine AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.