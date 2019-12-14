Masterchef kim elendi belli oldu! Güzide gitsin denildi Masterchef elemede bomba sonuç

Masterchef Türkiye'de final için geri sayım başlarken bu hafta son takım oyunları oynandı. Geçen hafta yarışmadan Yasin Obuz elenmişti. Bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı için Rıfat, Batuhan ve Güzide'nin eleme oyununa gözler kilitlendi. Masterchef Türkiye'de eleme bu kez Danilo şefin hazırladığı bir Fransız yemeği yapıldı. Peki Masterchef'e kim veda etti, işte elemede yaşananlar: