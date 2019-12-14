Masterchef kim elendi belli oldu! Güzide gitsin denildi Masterchef elemede bomba sonuç
Masterchef Türkiye'de geçen hafta Yasin Obuz elendi. Bu hafta Masterchef'ten kim elendi sorusunun yanıtı Batuhan, Güzide ve Rıfat'ın yarıştığı elemeden çıktı. Masterchef'e veda eden isim ve elemede yaşananlar:
Masterchef Türkiye'de final için geri sayım başlarken bu hafta son takım oyunları oynandı. Geçen hafta yarışmadan Yasin Obuz elenmişti. Bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı için Rıfat, Batuhan ve Güzide'nin eleme oyununa gözler kilitlendi. Masterchef Türkiye'de eleme bu kez Danilo şefin hazırladığı bir Fransız yemeği yapıldı. Peki Masterchef'e kim veda etti, işte elemede yaşananlar:
Masterchef'te ilk dokunulmazlık oyununu Güzide'nin kaptanı olduğu mavi takım kaybetmişti. Eleme potasına gönderilecek ismi belirleyen oyunda ise Rıfat potaya düşen isim oldu. Dokunulmazlık oyunlarının ikincisi de kırmızı takım kaybetti. Cemre ve Ekin kurtulurken potaya Batuhan gitti.
Masterchef'te üçüncü eleme adayı
Masterchef'te şu anda üçüncü eleme adayını belirleyecek oyun oynandı. Tayland yemeği için Alican ve Cemre yarıştı.
Yemeği yaparken her iki isim de hayli panik oldu. Şeflerin kararıyla eleme potasına giden üçüncü isim Güzide oldu. Alican son anda kendini kurtardı. Üçüncü eleme adayı ile birlikte Masterchef'ten kim elendi sorusunun yanıtı için final oyununa geçildi.
Masterchef elemesi
Rıfat, Güzide ve Batuhan arasında düzenlenen eleme yarışında Danilo şefin hazırladığı bir Fransız yemeği yapıldı. Tekniği yüksek olan yemeği yaparken yarışmacılar hayli zorlandı. Masterchef elemesinde gecenin birincisi Batuhan oldu ve potadan kurtuldu.