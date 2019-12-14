MasterChef Türkiye 13 Aralık 2019 kim elendi?
MasterChef Türkiye'nin 13 Aralık 2019 bölümünde oynanan eleme oyunu sonrası elenen isim belli oldu. Peki MasterChef'ten elenen kim oldu? MasterChaf'te kim elendi? İşte hayallerine nokta koyan yarışmacı...
MasterChef Türkiye yine izleyenleri ekrana kilitledi. Güzide, Rıfat ve Batuhan'ın yarıştığı eleme oyunu nefes kesti.
Şeflerin yaptığı tadımın ardından MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu. Tadım sonrası yemeği diğer arkadaşlarından zayıf olduğuna karar verilen kişi yarışmaya veda etti. Bu yarışmacı da Rıfat oldu.
MasterChef Türkiye'nen Rıfat elenirken Güzide ve Batuhan isimlerini son 5'e yazdırmayı başardı.