MasterChef Türkiye 13 Aralık 2019 kim elendi?

MasterChef Türkiye yine izleyenleri ekrana kilitledi. Güzide, Rıfat ve Batuhan'ın yarıştığı eleme oyunu nefes kesti.

Şeflerin yaptığı tadımın ardından MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu. Tadım sonrası yemeği diğer arkadaşlarından zayıf olduğuna karar verilen kişi yarışmaya veda etti. Bu yarışmacı da Rıfat oldu.

MasterChef Türkiye'nen Rıfat elenirken Güzide ve Batuhan isimlerini son 5'e yazdırmayı başardı.