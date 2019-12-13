Davutoğlu'nun prensi İsmail Günaçar'dan Erdoğan ile ilgili küstah sözler
Ahmet Davutoğlu yönetiminde yeni kurulan ‘Gelecek Partisi’nin en genç Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar'ın, Erdoğan'a diploma göndermesi yapması firari FETÖ'cüleri mest etti.
Ahmet Davutoğlu, yeni kurulan ‘Gelecek Partisi’ni düzenlenen basın toplantısı ile tanıtırken en genç Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar'ın sözleri tepki çekti.
Basın toplantısının en çok konuşulan ismi, ABD'ye yaşayan partinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar oldu. 17 yaşında lisans eğitimini ABD'de tamamlamasıyla tanınan 22 yaşındaki Günaçar, eleştiri oklarının hedefinde.
"En azından diploması var"
Günaçar'ın "Davutoğlu'nun Erdoğan'dan farkı sizce ne olacak?" sorusuna verdiği "Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin. Bizim gençlerimize sahip çıkan ve dünyaca tanınan biri olduğu için bize liderlik yapabilecek birisi" yanıtı gündem oldu.