Pakistan'da yolcu otobüsü kaza sonrası alev aldı 15 ölü

Kaza, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Muslim Bagh bölgesinde meydana geldi. Yolcu otobüsü ve kamyonet, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki araç da alev aldı. Kazada 15 kişi hayatını kaybetti.

Kaza sonrası yapılan incelemede, kamyonetin akaryakıt taşıdığı; kaza sonrası dökülen yakıtın alev alarak yangına neden olduğu belirtildi. Yetkililer, kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.