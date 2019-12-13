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Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi Gelecek Partisi tanıtım filimi

Türkiye’nin uzun zamandır merakla beklediği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni partisi bugün resmen kuruluyor. Davutoğlu'nun yeni partisinin adı Gelecek Partisi oldu.

Son günlerin en çok konuşulan ismi Ahmet Davutoğlu bugün nihayet partisini kuruyor. Ankara'daki Bilkent Otelide düzenlenen törende Davutoğlu canlı yayında partisiyle ilgili tüm detayları anlatıyor. 

Ahmet Davutoğlu partisinin ismi Gelecek Partisi

İlk adımını samimiyetle attığımız bu adımımız hayırlı olsun diyerek Gelecek Partisi'nin adını duyurdu. İşte Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

Yaratılmaya çalışılan bütün korku iklimine rağmen milletimizin karşındayız. Üç nesil olarak çok sancılar çekti.

Bağırmaya değil çözüm üretmeye geliyoruz

Nefrete değil sevgiye ortak bir gelecek inşa etmeye geldi. Yeni şeyleri ancak yarına umutları olanlar söyleyebilirler. Bağırmaya değil çözüm üretmeye geliyoruz. 

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