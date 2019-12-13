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Ergin Ataman: “Bu akşamki galibiyet çok önemliydi”

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bu akşamki galibiyetin çok önemli olduğunu belirterek, “Biz Sertaç Şanlı ile Dunston’ın eksikliğini çok iyi kapattık ama onlar Vesely’nin eksikliğini kapatamadı” diye konuştu.

Euroleague’in 13. haftasında lider Anadolu Efes deplasmanda Fenerbahçe Beko’yu 81-73 mağlup etti.

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bu akşam duygusal olarak çok iyi bir atmosfer olduğunu ifade ederek, “Ayrıca Fenerbahçe gibi iyi bir koça ve iyi bir takıma karşı stratejimizi sahaya koymak o kadar da kolay olmuyor. Maça başladığımızda ilk yarı iyi savunma yaptık. Fenerbahçe son saniyelerde hücumların sonunda sayılar buldu özellikle 3 sayılık. Larkin ilk yarıda 0 sayıyla oyundan çıktık. Soyunma odasında stratejimizde bir bir değişiklik yaptık. Larkin’in skora katkı vermesiyle 15-16 sayıyla fark oluştu. Fenerbahçe Datome ve Kalinic’in sayılarıyla geri geldi. Maçın sonunda Simon ve Larkin’in oyuna katkı vermesiyle maçı koparmasını bildik. Bu akşamki galibiyet çok önemliydi” dedi. 

“Benim için ne pasaport önemli ne de yaş” 
Sertaç’ın performansı hakkında konuşan Ataman, “Bu seviyelere gelmek için bu savunmaları yapmak zorundasınız. Biz uzun zamandır her geçen gün savunmada ilerleme kaydediyoruz. İki uzunumuz 3 saniye koridorunu kapatması çok önemli. İçeriye dalışlara müsaade etmiyoruz. Bugün bir çok pozisyonda gördünüz özellikle Sertaç hepsini göğüsledi. Buda bizim savunma stratejimizde önemli bir katkı oldu. İkinci yarı çok kaçırdı Fenerbahçe ama hepsinde yetişmeye çalıştık. Savunmamızın son maçlarda mükemmel seviyede olduğunu söyleyebilirim. Benim için ne pasaport önemli ne de yaş. Milli takımımızda uzun yok diyoruz ama Sertaç şu anda Euroleague'de göstermiş olduğu performans çok önemli. Türkiye’nin yeniden bir oyuncu kazandığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

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