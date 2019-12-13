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Edirne'de otomobilin çarptığı küçük kız hayatını kaybetti

Edirne'de yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Kırcasalih Uzunköprü kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan 4. sınıf öğrencisi Ecem Akgün'e çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri geldi. Sağlık görevlileri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Ecem Akgün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ayrıca kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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