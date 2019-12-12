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İzmir Karşıyaka'da denizden kadın cesedi çıktı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, önceki gün gece saatlerinde, denize düştüğü ileri sürülen Rambo' lakaplı Solmaz Demirer'in (61) cansız bedeni balıkçılar tarafından bulundu.

İZMİR Karşıyaka Mavişehir Balıkçı Barınağındaki balıkçılar, denizde hareketsiz şekilde duran bir kişinin olduğunu gördü. Durumdan şüphelenen balıkçılar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen deniz polisi, bir kadına ait olduğu belirlenen kişiyi karaya çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi.

Yapılan ilk incelemede, cesedin barınak çevresinde sıkça görülen ve emekli olan 'Rambo' lakaplı Solmaz Demirer'e ait olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Demirer'in, önceki gün gece saatlerinde, denize düşmüş olabileceği ileri sürüldü.

İlk belirlemelere göre, vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Demirer'in boğularak öldüğü tahmin ediliyor.

Kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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