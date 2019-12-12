Esra Erol’da sosyal medyanın gerçek yüzü ortaya çıktı

18 yaşındaki Doğa Düzgün, geçtiğimiz nisan ayında sosyal medya üzerinden Ali İhsan Düzgün isimli şahısla tanışmış ve yaklaşık 1 ay hayatının aşkını bulduğunu düşünerek gelin olacağı günü sabırsızlıkla beklemişti.

1 aylık yazışmanın ardından Konya’dan İzmir’e Doğa’nın yanına gitmeye karar veriyor. Kendini galerici olarak tanıtan Ali İhsan Düzgün, 18 yaşında ki Doğa’ya zengin olduğunu ve onu çok iyi yaşatacağını ifade ediyor.

İlk şoku karşısında görünce yaşadı

1 aydır internette yazıştığı ve evlilik hayali kurduğu Ali İhsan’ı karşısında gören genç kadın, büyük şokla karşılaşıyor. Çünkü Ali İhsan Düzgün’ün sosyal medya hesabındaki fotoğraflarıyla gerçekteki hali bambaşka çıkıyor.

Durumu ajite ederek genç kadının gönlünü kazanmaya çalışan Ali İhsan Düzgün, aynı gün Doğa’yı kaçırarak Konya’ya kendi memleketine götürüyor.

2. şoku kaçtığında yaşadı

Kendini galerici olarak tanıtan ve Konya merkezdeki dairesinde birlikte yaşayacaklarını söyleyen Ali İhsan isimli genç adam, Konya’nın Ermenek ilçesinde ki köyüne götürüyor. İlçeye bir hayli uzak olan ve yalnızca birkaç hanenin yaşadığı köydeki şartları gören genç kadın o günleri ve orada yaşadıklarını bir kabus olarak hatırladığını dile getiriyor.

Ali İhsan ve ailesiyle yaklaşık 3 haftayı o köyde geçiren ve tahta kurusundan enfeksiyon kapan genç kadın rahatsızlanmasının ardından Ali İhsan’ı alarak İzmir’e ailesinin yaşadığı eve getiriyor. Ali İhsan Düzgün ile yaklaşık 2 ay evli kalan genç kadın, kendisinden sürekli şiddet gördüğünü hatta annesinin yanındayken bile şiddete maruz kaldığını dile getirdi.

2 ay önce Ağustos ayında kaçarak köyüne dönen Ali İhsan Düzgün’ü boşanabilmek için her yerde arayan Doğa Düzgün isimli genç kadın, soluğu Esra Erol’da programında aldı. Dakikalar içerisinde ise Esra Erol, Ali Düzgün’e ulaştı.

Hakkındaki iddiaları kabul eden Ali İhsan Düzgün yabancı erkek ikon fotoğraflarıyla başkalarıyla da yazıştığını da ifade eden genç adam, "Kendi fotoğrafımla yazışsaydım kimse bana bakmazdı" diyerek izleyenleri hayrete düşürdü.