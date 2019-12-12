Pakistan'da avukatlar hastane bastı

Geo TV haber kanalının haberine göre, Pencap Barosu (PBC) Başkan Yardımcısı Shahnawaz İsmail, viral olan bir videoya tepki göstermek için avukatların Lahor şehrindeki hastaneye saldırdığını açıkladı.

Açıklamada, doktorların ve Pencap Kardiyoloji Enstitüsü (PIC) çalışanlarının, hastaneye annesini getirmiş bir avukatı darp ettiği ve doktorların ihmali yüzünden avukatın annesinin sağlının kötüye gittiği bilgisi de yer aldı.

İsmail ayrıca, viral olan videonun sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, ancak polisin kimseyi gözaltına almadığını da sözlerin ekledi.