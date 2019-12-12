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Ronaldo'yu kızdıran taraftar ortalığı karıştırdı

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un Leverkusen'i 2-0 yendiği maçın sonuna Cristiano Ronaldo ile sahaya giren Alman taraftar arasında yaşananlar damga vurdu.

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından sahaya girerek Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çekilmek isteyen Alman taraftar, bir anda sahaya daldı.

Portekizli futbolcunun boynuna sert bir şekilde sarlarak çekiştirmeye başlayan taraftarlar ortalığı karıştırdı.

Bir anda neye uğradığını şaşıran ve Alman taraftara sert bir tepki gösteren Cristiano'yu takım arkadaşları sakinleştirdi.

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