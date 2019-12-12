Fatih Terim 'Acı bir veda oldu' deyip aylar öncesine vurgu yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Bizim için acı bir veda oldu. Böyle olmasaydı iyi olurdu. Bazen acı vedalardan önemli ve güzel hikayeler çıkar. İnşallah böyle bir hikaye çıkarırız ligde ve kupada" ifadelerini kullandı.

''30-35 dakika dayanabildik''

Maçı değerlendiren Terim "Bizden iyiler bunu kabul edelim. Sıkletimiz çok farklı bu sene bunu kabul edelim. 30-35 dakika dayanabildik ama bu bir şeyi değiştirmez. Burada hayatımızın en kötü performansını sergiliyoruz. Galatasaraylılar benim halimden, tavrımdan anlamışlardır. Bizi Şampiyonlar Ligi'nde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz" dedi.