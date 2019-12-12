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Ömür Gedik'ten dikkat çeken çıkış: Öldüğümde 'Ömür telef oldu' dersiniz

Ölen hayvanlar için telef oldu denilmesinden rahatsız olan Ömür Gedik, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda "Ben de öldüğümde de 'Ömür telef oldu' dersiniz" diyerek tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı cinsel ilişki içerikli paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla adından yine söz ettirdi. Hayvanlar öldüğü zaman "Telef oldu" denilmesinden hoşlanmadığını söyleyen Gedik, kendisi hakkında ilginç bir çıkış da bulundu.

"Ömür telef oldu derseniz"

Twitter hesabı üzerinden gazetede okuduğu bir haberi ve o haberin veriliş şeklini takipçileriyle paylaşan Gedik, ölen attan "telef oldu" şeklinde bahsedilmesinden rahatsız olduğunu söyleyerek "Öldüğümde şunu talep ediyorum, türcü insanoğluna mesajımdır. Hayvanlara öldü diyemiyorsanız, kendinize hakaret sayıyorsanız bana da öldü demeyin, Ömür telef oldu dersiniz" dedi.

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