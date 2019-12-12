POLİTİKA

AK Partili Zengin'den HDP'li Kurtulan'a: Kürtlerden başka ağzınıza hiç kimseyi almıyorsunuz

TBMM Genel Kurulu'ndaki 2020 Bütçe görüşmelerinde, HDP'li Fatma Kurtulan ile AK Partili Özlem Zengin arasında kürt tartışması yaşandı.

Kurtulan: Afrin'de Kürt kadınları satılıyor 

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "Afrin'de şu an kadınlar satılıyor ve Kürt kadınları tecavüze uğruyor. Hayır elinizi uzatmayın. Oradaki 'Milli ordu' dediğiniz, maaş aktardığınız tecavüzcüler üzerinden bu yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Zengin: Kürtlerden başka ağzınıza hiç kimseyi almıyorsunuz

Kurtulan'ın sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, söz alarak şunları kaydetti:

"Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi hatırlatırım. Türkiye'deki oy vermiş insanların özgür iradesini temsil ettiğini hatırlatıyorum. Kürtlerden başka ağzınıza hiç kimseyi almıyorsunuz. Anayasal olarak siz sadece Kürtlerin temsilcisi değilsiniz. Bu memlekette yaşayan herkesin temsilcisisiniz. Bize kimse 'tecavüzcü' diyemez, bu ülkenin Bakanlarına hiç kimse 'bölücü' diyemez. Bu ülkenin Adalet Bakanına, Milli Savunma Bakanına siz 'bölücü, terörist' diyemezsiniz."

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