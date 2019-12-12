'Beştepe yalanı'nın bu kadar büyümesine Kılıçdaroğlu mu neden oldu?

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan 'Tarafsız Bölge' programında Rahmi Turan'ın kaynağı olarak açıkladığı Talat Atilla'nın son açıklamalarına ilişkin görüşler paylaşıldı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın da katıldığı canlı yayında, zaman zaman tansiyonun oldukça yükseldiği sert tartışmalar da yaşandı.

Programda günlerdir tartışılan ama gerçek kaynağın bir türlü açıklanmaması nedeniyle artık arap saçına dönen meselenin bu hale nasıl geldiği de sorgulandı.