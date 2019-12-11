Sakarya'da tuzak gibi kaza! Bir anda alevlerin içinde kaldı

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçi, yanıcı maddelerin olduğu deponun beton zeminine temizlik maddesi döktü.

Zemin temizleme makinesiyle yerleri temizlemeye başlayan işçi, parlama sonucu bir anda alevlerin arasında kaldı.

Hızla araçtan inip kaçmaya başlayan işçi, durumu itfaiyeye bildirdi.

Fabrikada bulunan itfaiye ekipleri, yangını raflardaki yanıcı maddelere ulaşmadan kısa sürede söndürdü.

Yangında depoda küçük çapta hasar oluşurken, yaşananlar fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.