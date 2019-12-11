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Sakarya'da tuzak gibi kaza! Bir anda alevlerin içinde kaldı

Sakarya'daki Akyazı ilçesinde bulunan bir fabrikada işçinin temizlik amacıyla yere döktüğü kimyasal madde bir anda alev aldı. Yanmaktan son anda kurtulan temizlik işçisinin yaşadığı korkunç anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçi, yanıcı maddelerin olduğu deponun beton zeminine temizlik maddesi döktü.

Zemin temizleme makinesiyle yerleri temizlemeye başlayan işçi, parlama sonucu bir anda alevlerin arasında kaldı.

Hızla araçtan inip kaçmaya başlayan işçi, durumu itfaiyeye bildirdi.

Fabrikada bulunan itfaiye ekipleri, yangını raflardaki yanıcı maddelere ulaşmadan kısa sürede söndürdü.

Yangında depoda küçük çapta hasar oluşurken, yaşananlar fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. 

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