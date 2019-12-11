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Sakarya kız yurdunda şoke eden olay! Kedi gibi ses çıkararak kapıları tırmanıyor

SAKARYA Hendek'te bulunan KYK yurdunda geceleri kedi gibi miyavlayıp kapıların tırmalanması herkesi ayağa kaldırdı. Satanist ayin iddiası da var.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda kedi sesleri çıkartarak öğrencilerin odalarının kapılarının tırmalandığı iddiası yurdu ayağa kaldırdı. Öğrencilerin odalarını terk ederek yurdun önünde eylem yaparken satanist ayin iddiaları da var. 

Olay, Hendek ilçesi Akova Mahallesinde bulunan KYK kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Kız öğrenci yurdu içerisinde bir süredir geceleri kedi sesleri duyulduğu ve belirlenemeyen bir öğrencinin gecenin ilerleyen saatlerinde kedi sesleri çıkartarak, öğrencilerin odalarının kapılarını tırmaladığı ve 'mır mır cadılar bayramı başlasın' şeklinde notlar bıraktığı iddia edildi.

KYK yurdunda kalan kızların iddiasına göre 'kedi kız' geceleri siyahlar giyip ortaya çıkıyor. Kameraların olmadığı koridorları seçen esrarengiz kişi elinde makasla geziyor, odalara girip süt vb. eşyalar çalıyor, koridorda miyavlıyor. Dün akşam yurdun çevresinde bir kedi cesedi bulunduğu söylentisi yayılınca yurtta kalan kızlar panikle sokaklara döküldü. 

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