Fatih Terim'in yerinde başkası olsa adamı gömmüştü üstüne beton dökmüştü

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim'in Galatasaray medyası tarafından yeteri kadar eleştirilmediğini iddia ederken Bugün Fatih Terim'in yerine Türkiye'den Avrupa'dan kim olursa olsun Galatasaray medyası adamı gömmüştü üstüne beton dökmüştü" şeklinde konuştu.