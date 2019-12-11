Bakan Murat Kurum: İklim değişikliği milli güvenlik meselesi

Kurum, yaptığı açıklamalarda, iklim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri ve Bakanlığın bu konudaki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

İklim değişikliğinin bugün tüm dünyanın mücadele verdiği bir süreç olduğuna işaret eden Kurum, dünya sıcaklığının 1,5 santigrat derece, deniz suyu seviyesinin de 19 santimetre yükseldiğini, 100 yılın sonunda ise deniz suyu seviyesinin ve hava sıcaklığının artmasının beklendiğini söyledi.