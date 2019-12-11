POLİTİKA

Bakan Murat Kurum: İklim değişikliği milli güvenlik meselesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin artık bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, "Şehrimizin, vatandaşımızın güvenliğini, canını malını ilgilendiren bir meseledir. Bu meseleye ilişkin topyekün bir duruş sergilemeliyiz." dedi.

Kurum, yaptığı açıklamalarda, iklim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri ve Bakanlığın bu konudaki çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

İklim değişikliğinin bugün tüm dünyanın mücadele verdiği bir süreç olduğuna işaret eden Kurum, dünya sıcaklığının 1,5 santigrat derece, deniz suyu seviyesinin de 19 santimetre yükseldiğini, 100 yılın sonunda ise deniz suyu seviyesinin ve hava sıcaklığının artmasının beklendiğini söyledi.

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