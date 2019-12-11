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Pınar Altuğ ödül töreninde yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti

Dün akşam Tamer Karadağlı ile bir ödül töreninde sunuculuk yapan Pınar Altuğ, beyaz yırtmaçlı elbisesiyle göz kamaştırdı. Altuğ için "Kuğu gibisin" yorumu yapıldı.

Yıllarca Çocuklar Duymasın dizisinde başrol oynayan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı dün akşam İnovasyon Ve Başarı Ödülleri'nde sunuculuk yaptı. Altuğ törende beyaz derin yırtmaçlı bir elbise tercih etti.

DERİN YIRTMACIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen oyuncu Pınar Altuğ, dün geceden her detayı da Instagram hesabından paylaştı. Gecede beyaz uzun ve derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Altuğ, yürürken çekilen bir videosunu "Paylaşmaya doyamıyorum" notuyla yayınladı.

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALAMADI

Düzgün fiziğiyle göz kamaştıran Pınar Altuğ'a ünlü isimler de sessiz kalamadı. Aslı Tandoğan, Altuğ'un fotoğrafına "Yıkılıyor" yorumunu yaparken Özge Ulusoy da "Pınar şahanesin" dedi. Oyuncu Akasya Asıltürkmen, Altuğ'un beyaz elbisesi için "Kuğu gibisin" yorumunu yaptı. Altuğ'un geceden yaptığı her paylaşımda beğeni rekoru kırdı.

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