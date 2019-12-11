SPOR

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo İstanbul'da

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nin çıkışında gazetecilere açıklamada bulanan Brezilyalı futbolcu, uzun bir aranın ardından İstanbul'a gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

İstanbul'u çok özlediğini belirten Melo, "Çok uzun zamandır görmek istiyordum. Sadece Galatasaray taraftarını değil, tabii ki onların yeri benim kalbimde başka. Türk halkının hepsini özledim. Küçük oğlum burada doğduğu için o Türk zaten. Başta çay olmak üzere her şeyi çok özledim." diye konuştu. 

Transfer için İstanbul'a gelmediğini kaydeden Melo, "Buraya esas gelmemin sebebi Galatasaray'ın beni ödüllendirmek istemesi. Galatasaray'ın her zaman kalbimde yeri var, o çok önemli. Stada gideceğim, taraftarlarla tekrar buluşacağım ve o heyecanı tekrar yaşayacağım. Sonrasında Ümit diye bir arkadaşım var, onu göreceğim. Belki onunla başka işlerimiz olacak." ifadelerini kullandı. 

Felipe Melo, formasını giydiği Brezilya'nın Palmeiras takımıyla 2 yıl daha sözleşmesinin bulunduğunu, takımını çok sevdiğini ancak gelecekte ne olacağını bilemeyeceğine belirtti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Düzce'de öğretmen yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı
Cari denge Ekim'de 1.55 milyar dolar fazla verdi
Balıkesir depremi! 4.6 sonrası 70'den fazla deprem oldu AFAD listesi
Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist Şanlıurfa’da yakalandı
ABD'den Türkiye'ye sert S-400 açıklaması: Artık yolun sonuna gelindi
Galatasaray PSG deplasmanında mucize peşinde
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem! Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ve Sevda'nın duygusal vedası
Her bel ağrısı fıtık değildir! İşte bel ağrısı ile fıtığı ayırmanın yolları
Amasya’da silahlı saldırı: 4 yaralı
ABD'de 50 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
Ceren Hindistan kimdir kaç yaşında hafızasını sildirdi
Kadıköy'de iş yeri yangını
Felipe Melo İstanbul'da