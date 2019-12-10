GÜNCEL

Ahmet Davutoğlu Şehir Üniversitesi tartışmasıyla neyi hedefledi?

Haber Global ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan 'Eşit Ağırlık' programında 'Şehir Üniversitesi' tartışması ve yeni partilerin mevcut siyaseti nasıl etkileyeceğine ilişkin görüşler paylaşıldı.

Yeni parti kurma hazırlığıyla AK Parti'den bağlarını koparan Ahmet Davutoğlu'nun merkezinde yer aldığı 'Şehir Üniversitesi' tartışması canlı yayında tekrar ele alındı.

Bu tartışmanın zamanlamasına dikkat çekilen programda, Davutoğlu'nun yeni parti kurma çalışmalarının arefesinde, aradığı mağduriyet algısının oluşturulduğuna dikkat çekildi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın katıldığı canlı yayında Ahmet Davutoğlu'nun 'Şehir Üniversitesi' tartışmalarıyla birlikte neyi hedeflediği açıkça ortaya konuldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Borsa günü düşüşle tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi
Ahmet Davutoğlu 'Şehir Üniversitesi' tartışmasıyla neyi hedefledi?
ABD'den eski Suudi İstanbul Başkonsolosuna Cemal Kaşıkçı yaptırımı
Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na silahlı saldırı
2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adana'da genç kadın otelde ölü bulundu
Ankara'da çocuk tacizcisi 69 yaşındaki adam tutuklandı
Meteoroloji sarı alarmı ne demek? Aydın ve Isparta için sarı alarm verdi
60 saniyede bugün (10 Aralık 2019)
Candaş Tolga Işık, Beşiktaş Belediye Başkanı'na seslendi
Asgari Ücret komisyonu ikinci görüşmesi! Bu rakamın altında olmaz
Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim'in yerinde başkası olsa gömmüştünüz
Asgari ücret ne kadar olacak 2020 maaş hesabı