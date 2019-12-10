Ahmet Davutoğlu Şehir Üniversitesi tartışmasıyla neyi hedefledi?
Haber Global ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğünde izleyiciyle buluşan 'Eşit Ağırlık' programında 'Şehir Üniversitesi' tartışması ve yeni partilerin mevcut siyaseti nasıl etkileyeceğine ilişkin görüşler paylaşıldı.
Yeni parti kurma hazırlığıyla AK Parti'den bağlarını koparan Ahmet Davutoğlu'nun merkezinde yer aldığı 'Şehir Üniversitesi' tartışması canlı yayında tekrar ele alındı.
Bu tartışmanın zamanlamasına dikkat çekilen programda, Davutoğlu'nun yeni parti kurma çalışmalarının arefesinde, aradığı mağduriyet algısının oluşturulduğuna dikkat çekildi.
İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın katıldığı canlı yayında Ahmet Davutoğlu'nun 'Şehir Üniversitesi' tartışmalarıyla birlikte neyi hedeflediği açıkça ortaya konuldu.