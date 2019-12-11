MEDYA

Elimi Bırakma 58. bölüm fragmanı

Elimi Bırakma dizisi 58. yeni bölümüyle 17 Aralık 2019 Salı akşamı TRT 1'de olacak. Elimi Bırakma'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Elimi Bırakma 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Elimi Bırakma 17 Aralık 2019 Salı akşamı TRT 1'de...

Amerika’da aşçılık okuyan Azra, babasının doğum günü için yurda geri döner. Gelmesiyle birlikte bir gecede yıkılan dünyasına karşı kardeşi Mert’le bilinmez diyarlara yelken açar.

Çelen grubunun varisi olan Cenk, Amerika’daki okuduğu okuldan atıldığının haberiyle gelir. Cenk, ailesini ve özellikle Feride Hanımı şaşkınlığa uğratır. Cenk’in asi tavırları durumu daha da zorlaştırır. Cenk’in bu durumu Çelen ailesini büyük sürprizlere gebe bırakır.

Feride Hanım, fakirlere yoksullara yardım eder, ailesi için her şeyi yapar ve oğlunun yarattığı boşluğu bu şekilde doldurmaya çalışır. Hayatını hep başkalarına adamakta, torunlarını her şeyin üstüne koymaktadır. Ama buna rağmen verdiği emekleri boşa gittiğini ailesini tanıyamadığını görmektedir. Feride Hanım şimdi de son sınavını ailesi ile verecektir.

Azra ve Cenk'in hayatları küçük bir tesadüfle kesişir ancak bu tesadüf hayatlarını birbirine bağlayacak olan ilk kıvılcım olacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dışişlerinden yeşil ve gri pasaport açıklaması
TBMM Genel Kurulu'nda "Sarhoş" ve "Deli" tartışması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nobel tepkisi
2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu
Tekirdağ'da bir şahıs yanında çalışan liseli kıza cinsel tacizden tutuklandı
Bolu'da paha biçilemeyen tarihi 3 Tevrat ele geçirildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Benim Tatlı Yalanım 26. bölüm fragmanı
Ferhat ile Şirin 4. bölüm fragmanı
A101 12 Aralık aktüel kataloğ ürünleri tam indirim listesi
Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm 2. fragmanı
Ahmet Davutoğlu Şehir Üniversitesi tartışmasıyla neyi hedefledi?
Meteoroloji sarı alarmı ne demek? Aydın ve Isparta için sarı alarm verdi
Adana'da genç kadın otelde ölü bulundu
Asgari Ücret komisyonu ikinci görüşmesi! Bu rakamın altında olmaz