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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ve Sevda'nın duygusal vedası

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Hızır ile eski sevgilisi Sevda bir araya gelerek yüzleşti. Sevda rolüyle diziye katılan Naz Elmas ise dün akşam yayınlanan bölümden sonra diziden ayrıldı.

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam 151'inci bölümüyle ekrana geldi. Son bölümde eski aşkı Hızır ile yüzleşen Sevda, New York'a taşınacağını söyleyerek veda etti.

"ARTIK GERİ DÖNMEYECEĞİM"
Hızır'ın annesi de öldürmeye çalışan Sevda yaşadıkların pişmanlık duyarak eski sevgilisinin karşısına çıktı. İkili arasında yüzleşme yaşandı. Sevda, "New York'a gidiyorum. Artık geri dönmeyeceğim. Sana yaptıklarımı kötülükten değil, seni sevdiğim ve kıskandığım için yaptım"diyerek eski aşkına veda etti.

SARILIP VEDALAŞTILAR
Hızır ise Sevda'yı yaptıklarından dolayı affettiğini söyleyerek, "Sevda senin geri dönmeni istemem. Ben seninle bir arkadaşlık yaptım. Bu art niyetli değildi. Ama ilişkimiz başka bir şeye dönüştü. Sen iyi birisin. Ama kötü birine dönüşmeden, kötü insanların arasından uzaklaş ve git" şeklinde konuştu. İki eski sevgili birbirlerine sarılarak veda etti.

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