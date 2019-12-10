Adana'da genç kadın otelde ölü bulundu
ADANA'da bir otelde 24 yaşındaki kadın ölü halde bulundu. Hemen olay yerine cinayet dedektifleri çağrılarak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmanın ardından genç kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının nasıl öldüğü, otopsinin ardından ortaya çıkacak.
ADANA’da Derya Tayşan (24), 2 gündür konakladığı otel odasında ölü bulundu.
Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir otelde kalan Derya Tavşan’ın odasına, öğle saatlerinde, kat temizlik görevlileri girdi.
Tayşan’ı yerde hareketsiz gören görevliler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Derya Tayşan’ın hayatını kaybettiği saptandı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Derya Tayşan’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis, Tayşan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.