Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu.

Sırp kasabına hayran olan yazara Nobel ödül

Konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar eden AvUsturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesiyle ilgili soruya yanıt verdi.

Nobel kendini tüketmiştir

Handke'ye ödül verilmesine tepki gösteren Erdoğan, "Nobel kendini tüketmiştir. Nobel, siyasi, ideolojik davranan bir kuruluş konumundadır. Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Türkiye olarak bu törene kesinlikle katılmayacağız. Böyle bir katili ödüllendirmek zulüm ile ortak hareket etmektir." ifadelerini kullandı.

Programın moderatörü Deniz Bayramoğlu, "Size bir gün Nobel Barış Ödülü verilirse tavrınız ne olur?" sorusuna Erdoğan, "Bu Nobel öyle bir şey ki bir ülkede bir başkan cumhurbaşkanı seçiliyor hemen ödül veriliyor. Dur bakalım bir daha hiçbir şey yok ortada" yanıtını verdi.