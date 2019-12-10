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Sarıyer'de iş adamına silahlı saldırı

SARIYER'DE arabasına binmeye çalışan iş adamına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda Ali A. yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı işadamının saldırgandan kaçmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sarıyer, Şehit Halil İbrahim Caddesi'nde saat 11.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkarak, arabasına yönelen işadamı Ali A.'ya şüpheli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar Ali A.'nın bacağına isabet ederken, Ali A. kaçmaya çalıştı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan Ali A.'nın eşi ise gördükleri karşısında büyük panik yaşadı. Eşinin eli silahlı bir kişi tarafından kovalandığını gören kadın apartmana kaçtı. Yaşadığı paniği atlatarak dışarı çıkan kadın durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ali A.'nın kan kaybettiğini gören çevredekiler sağlık ekiplerini beklemeden yaralıyı İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ŞÜPHELİNİN HEMEN YAKALANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Silah sesleri üzerine dışarı çıktıklarını belirten eski milletvekili Haluk Pekşen, "Saat 11.30 sıralarında silah sesleri duyduk. Ne olduğunu görmek için dışarı çıktık. Burada bir kadın panik halindeydi. 'Polisi arayın' diye bağırıyordu. Biz de hemen telefonlara sarıldık. Sonra eşinin ayağından ve kalçasından yaralandığı bilgisi geldi. Hemen hastaneye kaldırdılar. Polis memurları gelerek kadının ifadesini aldı. Yaralanan kişinin eşi kimler tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Güvenlik kamera kayıtlarını da inceleme altına almışlar. Şüphelinin hemen yakalanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

YARALININ SALDIRGANDAN KAÇIŞI KAMERADA

Öte yandan silahlı saldırı sonucunda yaralanan Ali A.'nın saldırgandan kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iş adamının sekerek kaçmaya çalıştığı, saldırganın da arkasından kovaladığı yer alıyor. 

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