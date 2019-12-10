Şarkıcı Eylem, İngiltere Başbakan'ı Boris Johnson'a Türk kahvesi ikram etti

2006 yılında Aman şarkısıyla adından söz ettiren Eylem,, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı Londra'daki evinde misafir etti.

TÜRK KAHVESİ İKRAM ETTİ

İngiltere'nin ilk karı-koca Belediye Meclis Üyesi olan Halil Halebi ve eşi İlkay İsa, kızları Eylem ile birlikte aile dostları Boris Johnson'a Türk kahvesi ikram ettiler.

Instagram hesabından bu anları paylaşan Eylem, "Aile dostumuz Sayın Boris Johnson'ı Londra'da ki evimizde ağırlamanın heyecanını yaşadık. Birlikte Türk kahvesi içerken, Türk kültürünü çok sevdiğini Türkçe kelimeler ile dile getirdi" dedi.