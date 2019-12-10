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Damat geline tokat attı davetliler alkışladı görüntüler tepki aldı

Kadına yönelik şiddet olaylarının tartışıldığı şu günlerde, bir düğünde çekilen görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ceren Özdemir cinayeti sonrası kadına yönelik şiddet ve taciz olaylarının yeniden tartışılmaya başlandığı şu günlerde sosyal medyada paylaşılan bir video, büyük tepki çekti.

Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen videoda, geleneklere göre damadın kendisine biat etmesi için geline tokat attığı görülüyor. Tokat sonrası damat kahkaha atarken, etrafındaki kalabalığın duruma alkışlarla destek vermesi dikkat çekiyor.

Nerede çekildiği bilinmeyen video, sosyal medyada günün en çok konu...

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