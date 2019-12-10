Şeyma Subaşı, Bebek'teki lüks kafesi Healthyish kapatacağını duyurdu

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile evliyken İstanbul'un gözde mekanı Bebek'te sağlıklı yiyecekler, içecekler üzerine Healtyish Cafe adıyla bir mekan açan Şeyma Subaşı, kepenk indirdi. Mekanı ilk açtığında 8 TL'ye su sattığı için eleştirilen Subaşı, iş yerinin beklediği gibi gitmediğini söyleyerek "Önümüzdeki günlerde kafeyi kapatacağız gibi görünüyor" dedi.

"İLK ZAMANLAR ÇOK GÜZEL GİTTİ"

"Bir süredir YouTube'dan video paylaşan Subaşı, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Kafesinin kepenk indirmesi ve battığı yönündeki soru üzerine açıklama yapan Subaşı kafenin açılmasından bu yana yaşadığı tüm olayları şu şekilde açıkladı: "Bütün dürüstlüğümle cevaplıyorum. Biz 1,5-2 sene önce hangi ülkeye gittiysem hem sağlıklı yaşama kafasında yaşayan biriydim. 6-7 yıldır gittiğim marketler ve kafelerde gördüğüm şeylere ilgili bir insan haline döndüm. Bundan 2 sene önce Acun'a bunu bir proje olarak sundum. Burada isminden menülerindeki bütün renklerine her şeyine kadar ben karar vermiş ve ekiple beraber benim emeğim olan bir restoran kafe açtık. Başta gerçekten çok güzel gitti. Bu tabi ki de benim ünlü olmam, Acun'un ünlü olmasından o yüzden güzel gitti. Bundan 3-4 ay sonra da bu böyle devam etti.