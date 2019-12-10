POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemini değerlendirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin, "Yedek astsubaylığa müracaat, teveccühü olağanüstü." açıklaması yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin şunları kaydetti: Yedek astsubaylığa müracaat, teveccühü olağanüstü. Vatandaşlarımız çok ciddi ilgi gösterdiler. Bizi de son derece sevindirdi. Temennimiz de bunlardan bir kısmının sistemin gereği normal bir yıllık hizmetlerini bitirdikten sonra askerlikte kalmaları. Böyle yetişmiş personelin silahlı kuvvetlere katılmasıyla ilave bir eğitim öğretim sürecine ihtiyaç duymadan astsubaya sahip olmamız anlamına gelir.

Modern bir sistem ortaya çıkarıldı

Kanun hazırlanırken ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla görüşülerek düzenlemenin bir bütün halinde olmasına gayret gösterdiklerini belirten Akar, yeni askerlik sisteminde temel kriterlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacının aksaksız ve eksiksiz bir şekilde karşılanması ile gençlerin kişisel gelişimlerine, eğitimlerine, mesleki hayatlarına zarar verilmemesi olduğunu vurguladı.

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