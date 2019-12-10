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Konya'da kerpiç evde göçük! 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

KONYA'nın Karatay ilçesinde kerpiç evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokağı'ndaki 2 katlı kerpiç binada, saat 09.15 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Bunun üzerine olay yerine itfaiye ile Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ambulansta olay yerinde hazır bekletiliyor. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer çalışmaları takip ediyor
Bu arada Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da olay yerine gelerek çalışmaları takip ediyor.

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