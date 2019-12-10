Şeyma Subaşı'dan "Namazı bıraktın mı?" sorusuna cevap verdi

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra her yaptığıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı, kısa bir süre önce YouTube kanalı açarak videolar paylaşmaya başladı. Son olarak dün bir soru-cevap videosu yayınlayan Subaşı, "Namaz kılıyorum demiştin, bıraktın mı" sorusuna cevap verdi.

"ÇOK DİNDAR BİR AİLEYİZ"

2 sene önce namazla alakalı bir soruya "Vakit bulamadığım için kılamıyorum" cevabını veren Subaşı, bu sefer de takipçilerinden gelen "Namaz kılıyorum demiştin, bıraktın mı" sorusuna şu cevabı verdi: "Bu çok uç noktalar gibi görünüyor bence de. Çok ağladım. Benim ailem, beş vakit namazında insanlar. Annem hayatında ağzına içki sürmemiş. Biz akrabaları çok dindar bir aileyiz. Hiç öyle göstermesem de. Ben Allah'a çok inancı olan biriyim. Melisa'yı da öyle yapıyorum."

"NAMAZ KILARAK DOĞUMA GİTTİM"

"O dönem çok ağladım üzüldüm, çok Allah'a sığındım. Yarı Kur'an bitirdim, Kur'an-ı okudum. Bu kalple alakalı olan bir şey. Namaza başladım, içki içmiyordum. Bu kadar karnım vardı abdest alıyordum. Son iki haftamda oturarak namaz kılıyordum. Namaz kılarak doğuma gittim."

"HAYAT ŞARTLARINDAN DOLAYI NAMAZ KILAMIYORUM"

"Çok yorum yapacaklar biliyorum. Hayat şartları, bulunduğumuz durum, yeni jenerasyon, sosyal medya, bu hayat; namaz kılamıyor oldum. Allah inşallah nasip eder tekrar. Her sabah teşekkür ederim Allah'ım diyen bir insanım."