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Arabada cinsel organını gösteren şahıs kameraya böyle yansıdı

İstanbul Ataşehir'de otomobilinin içerisinde yolda yaya geçen eski basketbolcu D.Ç. adlı kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan C.A., çıkarıldığı mahkemede "teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklandı.

Ataşehir'de otomobilin içerisinden adres sorma bahanesiyle eski basketbolcu D.Ç.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla C.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. 8 Aralık 2019 tarihinde Ataşehir'de gideceği yolu kaybettiği için D.Ç.'ye gideceği yeri sorduğunu söylediği öğrenilen C.A.,nın "Ondan önce lavaboya gitmiştim. Telefonum çalışmıyordu. Yolu öğrenmek adına bir bayana sordum. Bana yaklaştı, adresi tarif ediyordu. O esnada fermuarım açık olduğunu fark ettim. Utancımdan hemen ilerledim. Korktum da. Bayan şahsın kameraya çektiğini fark ettim. Bana küfür eder, rezil olurum diye korkumdan hemen uzaklaştım. Şahıs teşhis etmiş ama ben değilim. Ben evliyim. Böyle bir olayı yapmam mümkün değil. İsnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen C.A., savcılık sorgusunun ardından "cinsel taciz" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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