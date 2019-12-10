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Hülya Avşar tenis turnuvasında 67 yaşındaki Durdu Teyze ile maça çıktı

Hülya Avşar, kendisi adına düzenlene tenis turnuvasında 67 yaşındaki Durdu Lale ile gösteri maçı yaptı. 67 yaşında teniste gösterdiği performansla ağızları açık bırakan Durdu Teyze, Avşar'ı da etkiledi.

Tenis sporuna olan düşkünlüğü ile bilinen Hülya Avşar, kendisi adına düzenlenen 41'inci Hülya Avşar Tenis Turnuvası sahaya çıktı. Avşar'ın korttaki rakibi ise 67 yaşındaki Durdu Teyze'ydi. Durdu Teyze, tenisteki performansıyla hayran bıraktı.

"NADAL'LA OYNASAM BU KADAR MUTLU OLMAZDIM"

Megasaray sponsorluğunda düzenlenen turnuvanın sonunda İstanbul'a davet ettiği Mersinli 67 yaşındaki Durdu Lale ile gösteri maçı yapan Avşar, maç sonunda mutluluğunu şöyle dile getidi: "Durdu Teyze ile görüyorum ki; 7'den 77'ye herkese ulaşabiliyorum. Durdu Teyze ile maç yapmak beni çok mutlu etti, çok keyifliydi. Nadal'la oynasam bu kadar mutlu olmazdım."

"GURURLUYUM"

Sabah'ın haberine göre, her yıl yüzlerce öğrenciye burs imkanı sağlayan turnuvadan dolayı çok gururlu olduğunu ifade eden Avşar, "Genç sporculara katkı sağlamak, çorbada tuzumun olması benim için çok değerli" dedi. Avşar, muhabirlerin "Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ile birlikte Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösteriliyorsunuz" yorumu üzerine "Güzel olmak yeterli değil. Bahsedilen isimler gerçek sanatçılar. Ben de bayılıyorum onlara" yorumuyla sevenlerinin kalbini bir kez daha fethetti.

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