Evinde kaza geçiren Merve Özbey, ayak parmaklarından ameliyat olacak
Bir hafta önce bir süredir birlikte olduğu Kenan Koçak ile nişanlanan şarkıcı Merve Özbey, yeni taşındığı evinin merdivenlerinden düşerek ayak parmaklarını kırdı. Durumu riskli olan Özbey, parmaklarından ameliyat olacak.
Güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Merve Özbey, uzun süredir birlikte olduğu Kenan Koçak ile geçtiğimiz pazar akşamı aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Sosyal medya hesabından nişanla alakalı her detayı paylaşan ve düğün tarihi yakın olan şarkıcı, evinde talihsiz bir kaza geçirdi.
Yakın bir zamanda nikah masasına oturacak olan ünlü şarkıcı yeni bir eve taşındı. Yeni evini dizmek için uğraşan şarkıcı, evinin merdivenlerinden düşerek sağ ayak parmaklarını kırdı. Parçalı kırıkları olan Merve Özbey, ameliyat olacak.