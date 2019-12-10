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2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

SAMSUN’da güvenlik kamerasınca anbean görüntülenen trafik kazasıda faciadan dönülürken kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Uğur Çakır yönetimindeki 55 ABJ 880 plakalı otomobil, Ümit Demir'in kullandığı 55 RH 222 plakalı otomobile yandan çarptı. Hızını alamayan otomobil devrilerek Erkan Altıntaş yönetimindeki 55 C 0848 plakalı midibüse de vurarak durdu.

Kazada, otomobil sürücüsü Uğur Çakır ile aynı araçta bulunan Berk Taşan yaralandı. Yaralı Berk Taşan 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken otomobil sürücüsü Uğur Çakır ise tedaviyi kabul etmedi. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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