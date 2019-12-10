Candaş Tolga Işık, Beşiktaş Belediye Başkanı'na seslendi

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Candaş Tolga Işık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a seslenirken Atiba’nin 1 Mayıs ile ilgili kendisine söylediği sözleri anlattı.

"Atiba'nın heykelini meydana dikecek"

İşte Candaş Tolga Işık’ın yaptığı açıklamalar:

"Beşiktaş Belediye Başkanı'nın yapacağı en büyük iş bu. Atiba Hutchinson’un heykelini meydana dikecek. Atiba bana, 1 Mayıs İşçi Bayramı geliyor, video çekelim, dedi. Biz de çektik. İşçi Bayramı’nı kutladı, o videoyu yayınladık. Adamın hayata bakışı bu. İş, emek... Müthiş bir adam. Beşiktaş Belediye Başkanı, o heykeli dik. Beşiktaş’a faydalı olur, semte de değer katan bir şey olur. Atiba, bunu çok hak etti" ifadelerini kullandı.

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