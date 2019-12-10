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Müge Anlı'ya kızını aramaya geldi sosyal medyada viral oldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül yaptığı işler ile ilgili sosyal medyada gündem olurken kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayının çözüm sürecini başlattı.

ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir olay yaşandı. Zeynep Ergül 19 yaşındaki kızı Fatma'yı aramak için programa katıldı ve kızını buldu. Ancak programa kızını aramak için katılan Zeynep hanım bir anda 2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Erbay olayının odağındaki isim oldu. Olay bununla da kalmadı fitre ve zekatlarla geçiniyorum diyen Zeynep hanım ve eşi kaçakçılık, uyuşturucu gibi suçlar işlediği anlaşıldı. Bütün bu olayların ardından Zeynep hanımın çıkması ise sosyal medyada gündem oldu.

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