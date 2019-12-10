POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Dünya İnsan Hakları kapsamında Ankara'da düzenlenen etkinlikte son dakika açıklamalar. Erdoğan, "Dünya tarihinde beğendiğiniz liderler kimler?" sorusuna "Tek önderimiz sevgili Peygamberimizdir." diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen 'Her İnsan Bir Dünya' temalı programda dikkat çeken açıklamlar yaptı.

Erdoğan, "Dünya tarihinde beğendiğiniz liderler kimler? Sizin zihin dünyanızı inşa etmenizde örnek aldığınız düşünürler, mütefekkirler kimlerdir?" sorusuna "Bizim için önder, rehber diye baktığımız zaman geçmişten bugüne dediğimizde tek önderimiz sevgili Peygamberimizdir." diye yanıt verdi.

Erdoğan, "Dün açıklanan Birleşmiş Milletler İnsani gelişim endeksinde Türkiye artık  çok yüksek insani gelişme kategorisinde yer alıyor. Hep önce insan demeye insanı yaşat ki devlet yaşasın demeye devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle: 

"İnsanlığa örnek oluyoruz"

-İnsan hakları talepleri aslında bize uzak veya yabancı değildir. Dikkat ederseniz bu konudaki en büyük mücadeleler insana en büyük zulümlerin yapıldığı yerlerde yapılmıştır. Dünyada nerede hakkı hukuku ihlal edilen insan varsa biz onların yanında yer aldık ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu onurlu duruşumuzla insanlığa örnek oluyoruz. Ülkemizin meşru terörle mücadele hakkını insan hakları başlığı altında eleştirenlerin geçmişinde her türlü utanç verici leke mevcuttur.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"

-Allah katında en kıymetli olanınız ondan en çok korkanınızdır. Bu konuda ecdadımız da tüm insanlığa ışık tutan tavsiyeleri ile öne çıkmaktadır. Bugünkü batının geçmişi en ağır insan hakları ihlalleri doludur. Terörle mücadelemizi insan hakları diye eleştirenlerin geçmişi soykırımlarla dolu. Halbuki bizim böyle bir ayıbımız yok. İnsan hakları alanındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

-Allah katında en kıymetli olanınız ondan en çok korkanınızdır. Bu konuda ecdadımız da tüm insanlığa ışık tutan tavsiyeleri ile öne çıkmaktadır. Bugünkü batının geçmişi en ağır insan hakları ihlalleri doludur. Terörle mücadelemizi insan hakları diye eleştirenlerin geçmişi soykırımlarla dolu. Halbuki bizim böyle bir ayıbımız yok. İnsan hakları alanındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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