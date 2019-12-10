GALATASARAY

Serdar Ali Çelikler: Arda Turan için ağır abiler devrede

Kırmızı Çizgi Fitbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olması için hatırı sayılı ağır abilerin devreye girdiğini söyledi.

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık'ın yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında gündeme ilişkin birçok konu masaya yatırıldı.

"Ağır abiler transfer için devrede"

Arda Turan'ın Galatasaray'a dönme ihtimali üzerine konuşan Serdar Ali Çelikler, şu ifadeleri kullandı:

''Arda Turan, Galatasaray'a dönüyor diyorlar. Net yüzde yüz bilgi. Şöyle duydum. Yüksek mertebeden ağır abiler transfer için devrede. Ve müspet yönde ilerliyor. Bu işin olmama ihtimali zayıf. Cümleler bu yani. Bana iyi yerden anlatılan bilgi bu."

İNTERNETHABER'İN YOUTUBE KANALI İÇİN TIKLA ÜCRETSİZ ABONE OL

"Ağır abilerin girdiği transferlerden hayır çıktığını görmedim"

Candaş Tolga Işık ise yaptığı yorumda, "O işler futbolda olmuyor. Ben Arda isterse inanırsa ve oynarsa Galatasaray'a çok katkısı olur. Buna hiç şüphem yok. Ama bu iddia doğruysa ağır abilerle transfer yapıp gidip Galatasaray'da da top oynamazsa daha az tahammül olur. Başakşehir'de kimse sesini çıkarmayabilir. Galatasaray'da böyle oturtmazlar yedek kulübesinde Arda'yı. Bilmiyorum doğru mu? Ama ağır abilerin girdiği transferlerden hayır çıktığını görmedim. Türkiye komikliğidir" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu
Fatih Terim: 'Böylesini hayatımda yaşamadım'
İzmir'de feci ölüm Yaktığı ateşin üzerine düşüp öldü
THY kasımda yüzde 82,3 doluluğa ulaştı
Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk iddialarına yanıt
Fransa'da Macron karşıtları sokağa döküldü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hatice Ceylan PKK'dan kurtardığı oğlu ile kucaklaştı
Muhabir Hasan Dönmez'e canlı yayında tekme tokat saldırı
Meteoroloji sarı alarmı ne demek? Aydın ve Isparta için sarı alarm verdi
Diyarbakır annelerinden Hatice anne oğluna kavuştu!
Şahan Gökbakar'dan manidar gönderme! Düşenin dostu olmuyormuş
Asgari Ücret komisyonu ikinci görüşmesi! Bu rakamın altında olmaz
Müge Anlı'ya kızını aramaya geldi sosyal medyada viral oldu
Asgari ücret ne kadar olacak 2020 maaş hesabı