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Şahan Gökbakar'dan manidar gönderme! Düşenin dostu olmuyormuş

Komedyen Şahan Gökbakar, "Düşenin dostu olmuyormuş" deyip çorba içerken görüldüğü videoyu duygusal bir müzikle paylaştı. Gökbakar paylaşımına bazı haber bültenlerini de etiketledi.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabı Instagram'dan çorba içerken çektirdiği bir videoyu paylaştı. Son zamanlarda hakkında çıkan haberlere karşılık olarak video çeken Gökbakar "Düşenin dostu olmuyormuş" yorumunu yazarken bazı haber bültenlerini de paylaşımına ekledi.

"NE OLDUM DEMEYECEKSİN, NE OLACAĞIM DİYECEKSİN"

Gökbakar, çorba içerken görüldüğü videoyu duygusal bir müzikle paylaştı ve tüm haber bültenlerini etiketleyerek şu notu yazdı: "'Ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Düşenin dostu olmuyormuş. Gala yapınca kapı pencere kıran 2500 kişi nerede şimdi? Yok, bir kişi çorba getirmiyor, bir çorba la çorba' dedi Şaaağhan Gökbakar"

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