Muhabir Hasan Dönmez'e canlı yayında tekme tokat saldırı
Konya'daki çöken binanın bulunduğu yerden gelişmeleri canlı yayınla izleyiciye aktaran DHA muhabiri Hasan Dönmez, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Dönmez çevredekilerin araya girmesi ile kurtuldu.
Konya’nın Karatay ilçesinde çöken binayla ilgili gelişmeleri aktaran DHA Muhabiri Hasan Dönmez, canlı yayında saldırıya uğradı.
Henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce tekme tokat saldırıya uğrayan Dönmez, çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu.
Ekrana yansıyan görüntülerde saldırganların muhabire, "Ne yapıyorsun, hayırdır" diyerek ile tokat attığı görülüyor.