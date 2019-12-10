Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim'in yerinde başkası olsa gömmüştünüz

İnternerhaber'in Youtube kanalında yayınlanan Kırmızı Çizgi Fitbol programında Galatasaray'ın kötü oyunu ve Fatih Terim, masaya yatırıldı.

"Fatih Terim çatır çatır eleştiriliyor"

"Fatih Terim medyada yeteri kadar eleştirilmiyor" şeklindeki yorumlara katılmayan Mehmet Ayan, "Fatih Terim çatır çatır eleştiriliyor. Herkes küfür mü etsin? Senin oynayacağın topun, diye mi başlasın? Bu senenin sloganı oldu. En yakın arkadaşları da oyuncuları da benim gibi uzaktaki adamlar da eleştiriyor. Evren Turhan, Levent Tüzemen. Şu ezberden vazgeçin" dedi.

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"Terim'e tapınma kültürünüz var"

Serdar Ali Çelikler ise, "Levent abi hiç eleştirmiyor. Bir tane Galatasaray muhabirinin Ersun Yanal'a sorduğu, devre arasında değişileceğiniz konuşuluyor, diye bir şey sorabiliyor mu? Ocak'ta biraz siz kendinize bakın, diyebiliyor musunuz? Tudor'u dövüyordunuz abi. O da Tuzla'ya yenildi. Fatih Terim'e tapınma kültürünüz var. Gerçeği söyleyemiyorsunuz. Hocam hep Ocak'ı gösterdiniz. Oysa 19 tane oyuncu aldınız. Şu kadar para harcanmış. Bazen de transferlerin geç kaldığını eleştiriyorsunuz. Tuzla maçında gördük ki yedeklerin de çok kötü. Hep oyuncuları eleştiriyorsunuz. Acaba teknik ekibin bir problemi yok mu? Sizin bir probleminiz yok mu, sorusunu soran yok. Bugün Fatih Terim'in yerine Türkiye'den Avrupa'dan kim olursa olsun Galatasaray medyası adamı gömmüştü üstüne beton dökmüştü" şeklinde konuştu.