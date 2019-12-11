DÜNYA

ABD'de 50 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

ABD'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 3 TIR kaza yaptı. Kazanın meydana geldiği yolda seyir halindeki araçlar ise duramayarak birbirine girdi. 50 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır olmak üzere, 2 kişi yaralandı.

ABD'nin Iowa eyaletinin Des Moines kentinin çıkışındaki I-80 otobanında kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 3 TIR kaza yaptı. Kaza sebebiyle tamamen kapanan yolda seyir halinde olan diğer araçlar da duramayarak birbirine girdi. 50 aracın karıştığı zincirleme kazada, biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

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