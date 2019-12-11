Mansur Yavaş 'Zabıtayla sizi Meclis'ten attırırım' deyince ortalık karıştı

Tartışmanın uzaması üzerine Mansur Yavaş, Bekir Yıldız’a sert bir ses tonuyla 'Zabıtayla sizi Meclis'ten attırırım' ifadelerini kullandı.

AK Parti Gurup Başkanvekili Mümin Altınışık Yavaş’a tepki gösterdi. Konuyla ilgili söz alan AK Parti Altındağ Belediye Meclis üyesi Sinan Burhan da, "Bugün insan hakları günü. Kürsü dokunulmazlığı var. Bu tutumunuzu kımıyorum" ifadeleriyle tepki gösterdi.