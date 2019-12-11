POLİTİKA

Mansur Yavaş 'Zabıtayla sizi Meclis'ten attırırım' deyince ortalık karıştı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Başkan Mansur Yavaş ile Sincan Belediye Meclis Üyesi Bekir Yıldız arasında 'artistlik yapma' tartışması çıktı.

Tartışmanın uzaması üzerine Mansur Yavaş, Bekir Yıldız’a sert bir ses tonuyla 'Zabıtayla sizi Meclis'ten attırırım' ifadelerini kullandı.

AK Parti Gurup Başkanvekili Mümin Altınışık Yavaş’a tepki gösterdi. Konuyla ilgili söz alan AK Parti Altındağ Belediye Meclis üyesi Sinan Burhan da, "Bugün insan hakları günü. Kürsü dokunulmazlığı var. Bu tutumunuzu kımıyorum" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Düzce'de öğretmen yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı
Cari denge Ekim'de 1.55 milyar dolar fazla verdi
Balıkesir depremi! 4.6 sonrası 70'den fazla deprem oldu AFAD listesi
Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist Şanlıurfa’da yakalandı
ABD'den Türkiye'ye sert S-400 açıklaması: Artık yolun sonuna gelindi
Galatasaray PSG deplasmanında mucize peşinde
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Balıkesir'deki korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı!
İlber Ortaylı Osmanlı'ya hakaret eden Celal Şengör'e cevap verdi
Her bel ağrısı fıtık değildir! İşte bel ağrısı ile fıtığı ayırmanın yolları
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo İstanbul'da
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem! Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi
Ceren Hindistan kimdir kaç yaşında hafızasını sildirdi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ve Sevda'nın duygusal vedası
Felipe Melo İstanbul'da