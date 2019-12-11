GÜNCEL

İlber Ortaylı Osmanlı'ya hakaret eden Celal Şengör'e cevap verdi

Prof. Dr. Celal Şengör, Azerbaycan'da bir öğrenci grubuyla gerçekleştirdiği röportaj sırasında, Müslüman Türkleri hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. İlber Ortaylı'dan Celal Şengör'e cevap geldi.

Ortaylı, ''Ben Osmanlı imparatorluğunun çocuğuyum ve benim için Osmanlılık her şeyden daha temeldir. Biz Osmanlı'nın sayesinde varız. Osmanlı'yı anlamayanın İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur'ifadelerini kullandı.

ŞENGÖR NE DEMİŞTİ?

'EN CAHİL TÜRKLER, MÜSLÜMAN TÜRKLERDİR''

Öğrencilerin kendisine yönelttiği, ''Sizce Türkler modern çağda neden cahil bırakıldı?'' sorusuna Şengör, ''Türkler cahil bırakılmadı, kendi kendilerini cahil ettiler. En cahil Türkler Müslüman Türklerdir'' diyerek yanıt verdi.

''OSMANLI DEVLETİ TÜRK TARİHİNİN EN ALT NOKTASIDIR''

Müslümanlığın Türkleri cahilleştirdiğini savunan Şengör, sözlerine, ''Türkler, Müslüman camiasına katıldıktan sonra İslamiyet'in 11. yüzyıldaki çöküşü Türkleri de beraberinde sürükledi. Özellikle Osmanlı Devleti benim kanaatimce Türk tarihinin en alt noktasıdır.'' ifadeleriyle devam etti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Düzce'de öğretmen yakalanacağını anlayınca intihara kalkıştı
Cari denge Ekim'de 1.55 milyar dolar fazla verdi
Balıkesir depremi! 4.6 sonrası 70'den fazla deprem oldu AFAD listesi
Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist Şanlıurfa’da yakalandı
ABD'den Türkiye'ye sert S-400 açıklaması: Artık yolun sonuna gelindi
Galatasaray PSG deplasmanında mucize peşinde
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo İstanbul'da
Balıkesir'de 4,6 büyüklüğündeki deprem! Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi
Her bel ağrısı fıtık değildir! İşte bel ağrısı ile fıtığı ayırmanın yolları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır ve Sevda'nın duygusal vedası
Amasya’da silahlı saldırı: 4 yaralı
Ceren Hindistan kimdir kaç yaşında hafızasını sildirdi
ABD'de 50 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
Felipe Melo İstanbul'da